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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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В южноуральском мороженом обнаружили радионуклиды
18.03.2019 г. 07:53
Фото с сайта pixabay.com
Россельхознадзор прекратил действие декларации о соответствии на мороженое одного из южноуральских предприятий.
Лабораторные исследования продукции показали, что в мороженом превышены уровни содержания опасных для здоровья веществ. В пробах обнаружили антибиотики, пестициды, микотоксины и радионуклиды.
Областное управление Россельхознадзора прекратило действие декларации предприятия о соответствии на мороженое. Производителю грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Россельхознадзор аннулировал еще одну подобную декларацию местного предприятия. Там в мороженом обнаружили кишечную палочку.
Фото с сайта pixabay.com
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