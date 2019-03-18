В южноуральском мороженом обнаружили радионуклиды

Фото с сайта pixabay.com

Россельхознадзор прекратил действие декларации о соответствии на мороженое одного из южноуральских предприятий.

Лабораторные исследования продукции показали, что в мороженом превышены уровни содержания опасных для здоровья веществ. В пробах обнаружили антибиотики, пестициды, микотоксины и радионуклиды.

Областное управление Россельхознадзора прекратило действие декларации предприятия о соответствии на мороженое. Производителю грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Россельхознадзор аннулировал еще одну подобную декларацию местного предприятия. Там в мороженом обнаружили кишечную палочку.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.03.2019 г.»