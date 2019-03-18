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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Разбор полетов
В Москве на передающем сигнал «Эхо Москвы» оборудовании произошли неполадки
18.03.2019 г. 07:35
Техническая служба радиостанции сообщила, что сейчас идет работа над устранением аварии. Московское вещание «Эха» отсутствует в нескольких регионах. Его обещают восстановить в ближайшее время.
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