Южноуральцам предложили выбрать приоритеты в развитии дорожной сети

Фото с сайта cheladmin.ru

В России стартовал опрос по значимости целевых положений проекта «Безопасные и качественные дороги».

Жителям регионов предстоит выбрать самые важные задачи нацпроекта. Среди приоритетных направлений — ремонт дорог, снижение загруженности трафика, повышение безопасности движения, технологическое развитие дорожных служб. Каждый из аспектов следует оценить по 10-балльной шкале. Голосование проходит на сайте нацпроекта bkdrf.ru. Его итоги подведут 15 апреля.

Фото с сайта cheladmin.ru

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