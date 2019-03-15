Челябинск
- 65.4021р. - 0.1869
- 74.0613р. + 0.0376
Разворот
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Разбор полетов
Южноуральцам предложили выбрать приоритеты в развитии дорожной сети
15.03.2019 г. 16:38
Фото с сайта cheladmin.ru
В России стартовал опрос по значимости целевых положений проекта «Безопасные и качественные дороги».
Жителям регионов предстоит выбрать самые важные задачи нацпроекта. Среди приоритетных направлений — ремонт дорог, снижение загруженности трафика, повышение безопасности движения, технологическое развитие дорожных служб. Каждый из аспектов следует оценить по 10-балльной шкале. Голосование проходит на сайте нацпроекта bkdrf.ru. Его итоги подведут 15 апреля.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 13.03.2019 г. Ямы на дорогах Челябинска будут отслеживать с помощью системы «Умный город»
- 12.03.2019 г. На отремонтированных в 2018 году улицах Братьев Кашириных и Воровского снова будут убирать ямы
- 05.03.2019 г. В 2019 году в Челябинске отремонтируют 13 улиц
- 04.03.2019 г. Дорожники планируют начать ямочный ремонт в Челябинске на следующей неделе
- 01.03.2019 г. На ремонт дорог в Челябинске дополнительно выделят более миллиарда рублей