Со зданий в центре Челябинска демонтировали более 200 незаконных вывесок

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске продолжают убирать вывески, которые не соответствуют дизайн-коду.

На минувшей неделе, с 11 по 15 марта, специалисты учреждения «Служба демонтажа» убрали вывески с фасадов домов по улице Кирова и по проспекту Ленина.

Всего на сегодняшний день демонтировано 202 конструкции. В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что некоторые предприниматели демонтируют таблички сами. В этом случае им не приходится возмещать расходы службе и оплачивать штраф.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 15.03.2019 г.»