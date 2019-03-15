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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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Со зданий в центре Челябинска демонтировали более 200 незаконных вывесок
15.03.2019 г. 15:18
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске продолжают убирать вывески, которые не соответствуют дизайн-коду.
На минувшей неделе, с 11 по 15 марта, специалисты учреждения «Служба демонтажа» убрали вывески с фасадов домов по улице Кирова и по проспекту Ленина.
Всего на сегодняшний день демонтировано 202 конструкции. В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что некоторые предприниматели демонтируют таблички сами. В этом случае им не приходится возмещать расходы службе и оплачивать штраф.
Фото с сайта cheladmin.ru
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