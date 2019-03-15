Борис Дубровский предложил построить ВСМ Челябинск — Курган

Фото с сайта privet-rostov.ru

Губернатор Борис Дубровский предложил соединить высокоскоростной магистралью Челябинск, Курган и Казахстан.

Такую идею Борис Дубровский озвучил в пятницу, 15 марта, на заседании Совета при уральском полпреде Николае Цуканове. Глава региона предложил продлить ВСМ Екатеринбург — Челябинск до Кургана, а затем и до Казахстана. По его словам, эта идея имеет хорошие перспективы. «Вместе с проектом линии ВСМ Екатеринбург – Тюмень мы получаем сеть транспортных коммуникаций нового уровня», — добавил Борис Дубровский.

Председатель Общественной палаты Олег Дубровин в разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» выразил уверенность в том, что на ВСМ Челябинск — Курган будет высокий спрос.

«Я уверен, что она будет пользоваться спросом. Я считаю, что это продолжение стратегии, которая закладывается и президентом России, и губернатором Челябинской области в части развития наших крупнейших инфраструктурных проектов. По моему мнению, данный проект очень востребован. Он будет иметь агломерационный эффект, повысит рост занятости. Также будут возникать эффекты регионального развития, будет формироваться наша большая уральская агломерация», — прокомментировал Олег Дубровин.

В середине февраля 2019 года ВСМ Челябинск — Екатеринбург внесли в стратегию пространственного развития России до 2025 года. Строительство магистрали планируют начать в 2021 году. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на 2025 год. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млрд рублей.

Фото с сайта privet-rostov.ru

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