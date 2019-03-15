На ремонт сельских клубов в Челябинской области выделили 30 млн рублей

Фото с сайта pravmin74.ru

Губернатор Борис Дубровский поручил реконструировать здания клубов в двух селах Челябинской области.

Наиболее масштабные работы пройдут в селе Толсты Варненского района. Там дом культуры находится в аварийном состоянии и не работает несколько лет. Также реконструкция ждет клуб в селе Кунашак. Объем финансирования составляет порядка 30 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский подчеркнул важность работы домов культуры на селе.

«Мы должны формировать необходимую инфраструктуру для творческого развития и самореализации детей и взрослых. Наличие в селах таких учреждений делают жизнь интересной и насыщенной», — отметил глава региона.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 15.03.2019 г.»