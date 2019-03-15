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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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На ремонт сельских клубов в Челябинской области выделили 30 млн рублей
15.03.2019 г. 15:09
Фото с сайта pravmin74.ru
Губернатор Борис Дубровский поручил реконструировать здания клубов в двух селах Челябинской области.
Наиболее масштабные работы пройдут в селе Толсты Варненского района. Там дом культуры находится в аварийном состоянии и не работает несколько лет. Также реконструкция ждет клуб в селе Кунашак. Объем финансирования составляет порядка 30 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский подчеркнул важность работы домов культуры на селе.
«Мы должны формировать необходимую инфраструктуру для творческого развития и самореализации детей и взрослых. Наличие в селах таких учреждений делают жизнь интересной и насыщенной», — отметил глава региона.
Фото с сайта pravmin74.ru