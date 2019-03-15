- 65.4021р. - 0.1869
- 74.0613р. + 0.0376
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинская область сохранила предпоследнее место в рейтинге «Зеленого патруля»
15.03.2019 г. 16:37
Экологический рейтинг регионов составили по ситуации за зиму 2018-2019 годов. Челябинская область традиционно занимает в нем позиции антилидера наряду со Свердловской. Как и в осенней редакции, Южный Урал оказался на предпоследней, 84-й строчке.
Руководитель экологического движения «Время ЧЕ» Феликс Панов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что рейтинг учитывает данные СМИ и обращения граждан, а не реальные показатели. По его словам, сейчас в Челябинской области налажена работа по улучшению экологической обстановки, результаты которой уже видны.
«В Челябинской области есть ряд проблем, с которыми региональные власти обязаны работать. Но нельзя не отметить объективные факторы этой работы. Это в первую очередь система мониторинга, экологические законы, обновление производств. Рейтинг «Зеленого патруля» очень субъективно составлен и непонятны критерии, которые там учитывались. Могу сказать, что в Челябинске существуют собственные рейтинги, которые учитывают реальные показатели», — пояснил Феликс Панов.
По словам координатора движения «Челябинск, дыши!» Игоря Кривченко, в Челябинске по поводу экологии гораздо больше разговоров, чем реальных дел. Вместе с тем экоактивист отметил, что с начала года обстановка в плане качества воздуха в Челябинске улучшилась.
«В Челябинской области об экологии действительно очень много говорят, а реальных действий не так много как хотелось бы. При этом минэкологии говорит, что у нас ежегодно снижается количество выбросов, но мы, жители видим, как ситуация не меняется. Однако надо отметить, что с января качество воздуха улучшилось по сравнению с декабрьской ситуацией. Пока улучшение определенно присутствует», — прокомментировал Игорь Кривченко.
Игорь Кривченко отметил, что Свердловская область заняла в рейтинге «Зеленого патруля» позицию ниже, чем Челябинская из-за неблагоприятной ситуации в городах региона, а не в областном центре. Вместе с тем, в Челябинске экологическая обстановка хуже, чем в Екатеринбурге, подчеркнул экоактивист.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 14.03.2019 г. Прокуратура требует наказать «Челябинский фланцевый завод» за выбросы
- 13.03.2019 г. Южноуральцы смогут сообщить о грязном воздухе в Greenpeace
- 12.03.2019 г. Челябинские экоактивисты самостоятельно создали прибор для замера загрязнения воздуха
- 07.03.2019 г. В поселке Роза горит свалка, расположенная рядом со складом взрывчатых веществ
- 28.02.2019 г. В Челябинской области литейный цех открыли в десяти метрах от жилых домов