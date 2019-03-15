Челябинская область сохранила предпоследнее место в рейтинге «Зеленого патруля»

Фото с сайта pravmin74.ru

Экологический рейтинг регионов составили по ситуации за зиму 2018-2019 годов. Челябинская область традиционно занимает в нем позиции антилидера наряду со Свердловской. Как и в осенней редакции, Южный Урал оказался на предпоследней, 84-й строчке.

Руководитель экологического движения «Время ЧЕ» Феликс Панов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что рейтинг учитывает данные СМИ и обращения граждан, а не реальные показатели. По его словам, сейчас в Челябинской области налажена работа по улучшению экологической обстановки, результаты которой уже видны.

«В Челябинской области есть ряд проблем, с которыми региональные власти обязаны работать. Но нельзя не отметить объективные факторы этой работы. Это в первую очередь система мониторинга, экологические законы, обновление производств. Рейтинг «Зеленого патруля» очень субъективно составлен и непонятны критерии, которые там учитывались. Могу сказать, что в Челябинске существуют собственные рейтинги, которые учитывают реальные показатели», — пояснил Феликс Панов.

По словам координатора движения «Челябинск, дыши!» Игоря Кривченко, в Челябинске по поводу экологии гораздо больше разговоров, чем реальных дел. Вместе с тем экоактивист отметил, что с начала года обстановка в плане качества воздуха в Челябинске улучшилась.

«В Челябинской области об экологии действительно очень много говорят, а реальных действий не так много как хотелось бы. При этом минэкологии говорит, что у нас ежегодно снижается количество выбросов, но мы, жители видим, как ситуация не меняется. Однако надо отметить, что с января качество воздуха улучшилось по сравнению с декабрьской ситуацией. Пока улучшение определенно присутствует», — прокомментировал Игорь Кривченко.

Игорь Кривченко отметил, что Свердловская область заняла в рейтинге «Зеленого патруля» позицию ниже, чем Челябинская из-за неблагоприятной ситуации в городах региона, а не в областном центре. Вместе с тем, в Челябинске экологическая обстановка хуже, чем в Екатеринбурге, подчеркнул экоактивист.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 15.03.2019 г.»