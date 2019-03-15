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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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Следствие просит суд арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова
15.03.2019 г. 14:31
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет России ходатайствует об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова.
По словам адвоката Игоря Трунова, Вадима Белоусова в пятницу, 15 марта, вызвали на допрос к следователю. После этого его задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения.
Вадима Белоусова обвиняют в получении взятки в 3,5 млрд рублей. По версии следователей, такую сумму он и его сообщники получили от крупной челябинской компании в период с 2011 по 2014 год за покровительство. В декабре 2018 года Белоусова лишили депутатской неприкосновенности.
Фото с сайта sledcom.ru
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