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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Бюджетное финансирование стройки конгресс-холла на реке Миасс выросло до 7,5 млрд рублей
15.03.2019 г. 13:37
Правительство области выделило дополнительные средства на строительство общественно-делового центра в Челябинске.
По данным базы СПАРК, которые приводит Znak.com, уставный капитал хозпартнерства «Конгресс-холл» вырос с 3,5 млрд до 7,5 млрд рублей. На 4 млрд увеличилась доля областного минимущества.
Дополнительные расходы на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в размере 7 млрд рублей обозначили в поправках в бюджет в конце 2018 года. Издание сообщает, что из-за этого более чем вдвое вырос бюджетный дефицит.
Окончательная стоимость проекта неизвестна — до прохождения госэкспертизы, в ходе которой проект «здания-моста» претерпел существенные изменения, называли сумму в 9 млрд рублей. В текущем году на строительство предполагается потратить около 5,5 млрд рублей. Сдать общественно-деловой центр без внутренней отделки планируют в конце марта 2020 года.
Фото с сайта congress-74.ru
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