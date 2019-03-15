В Челябинске на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией разыграют путевку на море

Фото с сайта www.votpusk.ru

Челябинцев приглашают поучаствовать в розыгрыше путевки в Крым.

В воскресенье, 17 марта, на Кировке пройдет праздничный концерт «Мы вместе!». Среди зрителей разыграют путевку в Крым. Концерт начнется в 12:00 на сцене у Главпочтамта. Мероприятие будет посвящено пятой годовщине присоединения Крыма и Севастополя.

Они вошли в состав России 18 марта 2014 года. В этот день в Кремле был подписан соответствующий договор.

Фото с сайта www.votpusk.ru

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