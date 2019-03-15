В Челябинске отложили решение по отставке председателя Центрального райсуда

Фото с сайта znak.com

Вопрос об отставке руководителя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой рассмотрят в конце марта.

Заседание региональной квалификационной коллегии судей по данному вопросу станет седьмым по счету. Оно состоится 22 марта. Рассмотрение вопроса перенесли по ходатайству адвоката из-за состояния здоровья Лутфуллоевой.

Вопрос об отставке председателя Центрального райсуда ККС Челябинской области рассматривает с января 2019 года. Поводом стали многочисленные жалобы судей и их помощников на действия Рамзии Лутфуллоевой — махинации с премиями, злоупотребление полномочиями, фиктивное трудоустройство работников в райсуд и прочие грубые нарушения кодекса судебной этики. Ранее судья оказалась замешана в скандале, связанном с ее мужем, который сбил на машине пешехода. Впоследствии данные об этом ДТП пытались скрыть.

Фото с сайта znak.com

Все новости за 15.03.2019 г.»