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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске отложили решение по отставке председателя Центрального райсуда
15.03.2019 г. 13:05
Вопрос об отставке руководителя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой рассмотрят в конце марта.
Заседание региональной квалификационной коллегии судей по данному вопросу станет седьмым по счету. Оно состоится 22 марта. Рассмотрение вопроса перенесли по ходатайству адвоката из-за состояния здоровья Лутфуллоевой.
Вопрос об отставке председателя Центрального райсуда ККС Челябинской области рассматривает с января 2019 года. Поводом стали многочисленные жалобы судей и их помощников на действия Рамзии Лутфуллоевой — махинации с премиями, злоупотребление полномочиями, фиктивное трудоустройство работников в райсуд и прочие грубые нарушения кодекса судебной этики. Ранее судья оказалась замешана в скандале, связанном с ее мужем, который сбил на машине пешехода. Впоследствии данные об этом ДТП пытались скрыть.
Фото с сайта znak.com
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