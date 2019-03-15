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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинский облсуд пересмотрит дело мошенников Филимоновых
15.03.2019 г. 12:50
Дело семьи Филимоновых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, направлено на повторное рассмотрение.
Супруги проходили в качестве обвиняемых по нескольким уголовным делам. Одно из них — об отмывании денег — прекратили за истечением срока давности в ноябре 2018 года. Прокуратура через суд добилась отмены этого постановления. Дело направят на новое рассмотрение. Также апелляционная инстанция отменила решение суда о снятии ареста с земельных участков супружеской четы в Черногории.
Константин и Светлана Филимоновы во второй половине 2000-х привлекали средства вкладчиков в компанию «Частные инвестиции». За пять лет деятельности финансовой пирамиды они обманули 1,2 тыс. человек и присвоили более 600 млн рублей. Длительное время они скрывались от правосудия в Черногории. В декабре 2016 года их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Константина Филимонова приговорили к 7,5 года лишения свободы, его жену — к 6,5 года колонии.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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