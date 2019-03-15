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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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В Челябинске установлен рекорд по суточному количеству осадков
15.03.2019 г. 12:42
Фото с сайта pixabay.com
За сутки в Челябинске выпало 24 миллиметра осадков.
Как сообщила 74.ru замначальника регионального гидрометцентра Ирина Попова, в Челябинске во время снегопада был установлен новый рекорд. В четверг, 14 марта, в городе выпало 24 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был в 2005 году. Тогда гидрометцентр зафиксировал 23 миллиметра осадков.
По данным синоптиков, в пятницу в области будет идти небольшой снег, отдельные порывы ветра достигнут 21 м/с. В выходные осадков не ожидается, в ночь на воскресенье в регионе температура опустится до -13 - -18. По словам Ирины Поповой, холод продержится до начала следующей недели.
Фото с сайта pixabay.com
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