В Челябинске установлен рекорд по суточному количеству осадков

Фото с сайта pixabay.com

За сутки в Челябинске выпало 24 миллиметра осадков.

Как сообщила 74.ru замначальника регионального гидрометцентра Ирина Попова, в Челябинске во время снегопада был установлен новый рекорд. В четверг, 14 марта, в городе выпало 24 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был в 2005 году. Тогда гидрометцентр зафиксировал 23 миллиметра осадков.

По данным синоптиков, в пятницу в области будет идти небольшой снег, отдельные порывы ветра достигнут 21 м/с. В выходные осадков не ожидается, в ночь на воскресенье в регионе температура опустится до -13 - -18. По словам Ирины Поповой, холод продержится до начала следующей недели.

Фото с сайта pixabay.com

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