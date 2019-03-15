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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Южноуральцев призвали жаловаться в УФАС на работу мусорных регоператоров
15.03.2019 г. 12:29
Антимонопольная служба проводит опрос среди жителей региона о недостатках работы регоператоров по обращению с отходами.
В ведомство регулярно поступает информация о некорректном начислении платы за вывоз мусора. Жители западных районов области, которые входят в горный кластер, сообщают о том, что за вывоз мусора нельзя заплатить непосредственному исполнителю без комиссии. Также в числе претензий к регоператорам — неверно указанное число проживающих в квитанциях. В УФАС обратились собственники жилого дома в одном из поселков и рассказали, что регоператор начислил им плату за 12 человек, хотя по факту прописаны всего двое.
УФАС просит сообщать обо всех нарушениях и недочетах в работе региональных операторов. В пяти кластерах Челябинской области работают три компании — «ЦКС», «Спецсервис» и «Комритсервис».
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