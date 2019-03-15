В Южно-Уральском педуниверситете пройдут выборы ректора

Фото с сайта www.cspu.ru

Минобрнауки России объявило конкурс по отбору кандидатов на пост ректора ЮУрГГПУ.

Документы от претендентов будут принимать с 6 по 15 мая. Кандидатов отберет аттестационная комиссия минобрнауки, ее заседание назначено на 31 мая. После этого будет назначена дата выборов нового ректора.

Сейчас педуниверситетом руководит Татьяна Чумаченко, с декабря 2017 года она пребывает в статусе и.о. Ранее вуз возглавлял Владимир Садырин, которому не удалось переизбраться на новый срок. В начале марта на него завели уголовное дело. По данным следствия, он незаконно получал зарплату как редактор научного журнала.

Фото с сайта www.cspu.ru

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