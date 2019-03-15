Челябинск
- 65.4021р. - 0.1869
- 74.0613р. + 0.0376
Разворот
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Разбор полетов
В Южно-Уральском педуниверситете пройдут выборы ректора
15.03.2019 г. 11:38
Фото с сайта www.cspu.ru
Минобрнауки России объявило конкурс по отбору кандидатов на пост ректора ЮУрГГПУ.
Документы от претендентов будут принимать с 6 по 15 мая. Кандидатов отберет аттестационная комиссия минобрнауки, ее заседание назначено на 31 мая. После этого будет назначена дата выборов нового ректора.
Сейчас педуниверситетом руководит Татьяна Чумаченко, с декабря 2017 года она пребывает в статусе и.о. Ранее вуз возглавлял Владимир Садырин, которому не удалось переизбраться на новый срок. В начале марта на него завели уголовное дело. По данным следствия, он незаконно получал зарплату как редактор научного журнала.
Фото с сайта www.cspu.ru