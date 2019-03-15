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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское УФАС потребовало от спа-салона на Кировке убрать эротическую рекламу с окон
15.03.2019 г. 11:34
В Челябинске антимонопольная служба признала ненадлежащей эротическую рекламу спа-салона на Кировке.
Баннерные полотна размещены на окнах здания по улице Кирова, 139. На них изображены женские силуэты, а также надписи «Мальчишники и девичники», «Spa Erotic-club», «Нескромные удовольствия». Жалоба на рекламу поступила в прокуратуру. Здание, на котором она размещена, включено в список объектов культурного наследия области.
Челябинское УФАС во время рассмотрения дела обратилось к представителю краеведческой группы «АрхиСтраж». Он заявил ведомству, что эта реклама значительно меняет внешний вид объекта. Аналогичное мнение высказал Госкомитет охраны объектов культурного населения области.
Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и потребовала ее убрать. За неисполнение предписания владельцу спа-салона грозит штраф до 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта chel.fas.gov.ru
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