Челябинское УФАС потребовало от спа-салона на Кировке убрать эротическую рекламу с окон

Фото с сайта chel.fas.gov.ru

В Челябинске антимонопольная служба признала ненадлежащей эротическую рекламу спа-салона на Кировке.

Баннерные полотна размещены на окнах здания по улице Кирова, 139. На них изображены женские силуэты, а также надписи «Мальчишники и девичники», «Spa Erotic-club», «Нескромные удовольствия». Жалоба на рекламу поступила в прокуратуру. Здание, на котором она размещена, включено в список объектов культурного наследия области.

Челябинское УФАС во время рассмотрения дела обратилось к представителю краеведческой группы «АрхиСтраж». Он заявил ведомству, что эта реклама значительно меняет внешний вид объекта. Аналогичное мнение высказал Госкомитет охраны объектов культурного населения области.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и потребовала ее убрать. За неисполнение предписания владельцу спа-салона грозит штраф до 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта chel.fas.gov.ru

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