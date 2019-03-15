Роскосмос планирует преобразовать УКВЗ из филиала в самостоятельное АО

Фото с сайта gubernator74.ru

Представитель Роскосмоса рассказал о путях вывода УКВЗ из кризиса.

С рабочим визитом предприятие посетил гендиректор ГНПЦ имени М.В. Хруничева Алексей Варочко. Завод в Усть-Катаве является структурным подразделением центра. Варочко сообщил, что ситуация на предприятии стабильна, идет обсуждение изменения размера окладов и порядка начисления зарплаты.

Для выхода из кризиса заводу следует усилить контроль качества поставляемой продукции, заявил Алексей Варочко. Неполную загруженность трамвайного цеха он назвал временной и подчеркнул, что участки изготовления спецтехники работают в полную силу.

УКВЗ способен освоить новые виды продукции, считает представитель Роскосмоса. Дать новый импульс развитию предприятия и привлечь инвестиции может преобразование завода в акционерное общество. По словам Алексея Варочко, переговоры по этому вопросу уже идут. Также в Роскосмосе прорабатывают меры по сохранению производства трамваев.

Президент региональной ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Рустам Мухаметшин рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что реорганизация пойдет на пользу УКВЗ, однако предприятию нельзя будет обойтись без поддержки со стороны.

«УКВЗ станет самостоятельным акционерным обществом, у которого будет больше прав, чем у филиала. Такая форма позволит привлекать инвесторов в какие-то совместные предприятия. В городе достаточно рабочей силы, у предприятия огромный производственный потенциал. Другое дело, что помимо этой меры конечно необходимы меры финансовой поддержки, в одночасье снять социальную напряженность в Усть-Катаве будет тяжеловато. Самостоятельно эта мера ни к чему не приведет, а в комплексе мер по наведению порядка безусловно скажется положительно», — прокомментировал Рустам Мухаметшин.

Экономист Сергей Гордеев считает, что помимо смены формы собственности предприятию необходима четкая и долгосрочная инвестиционная программа. Конвертация в акционерное общество упростит на заводе ряд организационных процедур, одна из которых — сокращение персонала, подчеркнул эксперт.

«Изменение формы собственности означает, что на предприятии в дальнейшем будут всяческие упрощения. Первое, что приходит на ум, — сокращения и структурные преобразования, для акционерного предприятия это достаточно просто. Как правило, изменение формы собственности связано с наличием какой-то масштабной долгосрочной инвестиционной программы. В данном случае пока больше вопросов, чем ответов», — пояснил Сергей Гордеев.

В феврале на Усть-Катавском вагоностроительном заводе состоялся стихийный митинг рабочих. Протестующие требовали повышения зарплаты и отмены планов по переводу цехов на неполный график. Вскоре после этого власти региона озвучили планы по закупке более сотни новых трамваев для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

Фото с сайта gubernator74.ru

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