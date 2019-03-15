В 10 организациях Челябинской области ожидаются массовые сокращения

Фото с сайта www.smolnews.ru

На Южном Урале планируют сократить более 2,5 тыс. человек до июля 2019 года.

По данным на 13 марта, массовые сокращения ожидаются в 10 организациях Челябинской области. Работу потеряют 1 тыс. 225 сотрудников этих предприятий. Всего с марта по июль в области планируют уволить 2 тыс. 546 человек. Под сокращение попадут сотрудники филиалов жилищно-коммунальных управлений минобороны России в Челябинске, Карабаше и Чебаркуле. В этих организациях уволят 672 человека, сообщил корреспонденту «Челябинского эха» начальник управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов. По его словам, число южноуральцев, которые попадут под сокращение, увеличилось по сравнению с данными на начало 2019 года.

«По сравнению с началом года некоторое увеличение есть, но оно произошло из-за поступления уведомлений по линии жилищно-эксплуатационных организаций, подведомственных минобороны. Чуть больше половины сотрудников, предполагаемых к увольнениям в рамках массовых сокращений, приходится на три эти организации. При этом все сотрудники предполагаются к трудоустройству после реорганизации этих организаций, подведомственных министерству обороны», — подчеркнул Владислав Смирнов.

Также под сокращения попадут 126 рабочих магнитогорской организации «Уралспецмаш» и 94 сотрудника рефрижераторного вагонного депо в Троицке. Челябинский завод железобетонных изделий №1 планирует уволить в апреле 2019-го 74 человека. «Из 1225 южноуральцев реально работу потеряют не более 320 человек», — заверил Владислав Смирнов. Большинство сокращенных работников будут заново трудоустроены в новых структурах, либо с ними перезаключат договоры.

Фото с сайта www.smolnews.ru

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