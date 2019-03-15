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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Власти Челябинска просят владельцев автомобилей очищать свои машины от снега
15.03.2019 г. 08:58
Челябинские дорожники продолжают ликвидировать последствия снегопада.
В пятницу, 15 марта, ночью техника расчистила все запланированные дорожные участки, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Всего было сформировано 15 маршрутов движения снегоуборочных машин.
«Теперь будем поджимать валы, формировать их и готовить к вывозу. Обстановка в городе рабочая», — отметил Владимир Алейников. В пятницу городские дороги обработают противогололедными материалами.
Челябинцев просят не парковаться вдоль обочин, чтобы не мешать работе техники, а также очищать свои автомобили от снега. «Просьба к жителям города не выезжать на машинах-сугробах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций», — заявил вице-мэр.
Сильный снегопад обрушился на Челябинск в ночь на четверг. Из-за неблагоприятных погодных условия был закрыт аэропорт, на дорогах образовались пробки.
Фото с сайта cheladmin.ru
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