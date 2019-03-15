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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Минздрав не усмотрел нарушений в отказе госпитализировать трехлетнюю девочку в больницу Троицка
15.03.2019 г. 08:50
Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин прокомментировал ситуацию с госпитализацией ребенка в Троицке.
По словам главы минздрава, госпитализировать девочку родителям предложили врачи скорой помощи. Однако решение об этом принимают сотрудники больницы, а значит, возможен отказ.
«К этому нужно быть готовым и заранее позаботиться о наличии денег, чтобы добраться до дома на транспорте, или предупредить кого-то, кто может забрать из больницы, если госпитализация не потребуется», — цитирует Сергея Приколотина пресс-служба минздрава.
Как подчеркнул министр, после отказа в госпитализации врачи троицкой больницы оказали девочке симптоматическую помощь и дали рекомендации по лечению. Из приемного покоя пациентку с матерью никто не выгонял, они ушли сами, уточнил он.
Трехлетнюю девочку с признаками отравления привезли в троицкую детскую больницу в ночь на четверг, 14 марта. Ее доставили на скорой помощи из поселка Берлин в 35 километрах от города. Как рассказал родственник девочки, в лечебном учреждении отказались ее принять, сославшись на нехватку мест. Он также сказал, что мать с ребенком ночью сидели на крыльце больницы и ждали, пока их заберут родственники.
Фото с сайта gubernator74.ru
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