Минздрав не усмотрел нарушений в отказе госпитализировать трехлетнюю девочку в больницу Троицка

Фото с сайта gubernator74.ru

Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин прокомментировал ситуацию с госпитализацией ребенка в Троицке.

По словам главы минздрава, госпитализировать девочку родителям предложили врачи скорой помощи. Однако решение об этом принимают сотрудники больницы, а значит, возможен отказ.

«К этому нужно быть готовым и заранее позаботиться о наличии денег, чтобы добраться до дома на транспорте, или предупредить кого-то, кто может забрать из больницы, если госпитализация не потребуется», — цитирует Сергея Приколотина пресс-служба минздрава.

Как подчеркнул министр, после отказа в госпитализации врачи троицкой больницы оказали девочке симптоматическую помощь и дали рекомендации по лечению. Из приемного покоя пациентку с матерью никто не выгонял, они ушли сами, уточнил он.

Трехлетнюю девочку с признаками отравления привезли в троицкую детскую больницу в ночь на четверг, 14 марта. Ее доставили на скорой помощи из поселка Берлин в 35 километрах от города. Как рассказал родственник девочки, в лечебном учреждении отказались ее принять, сославшись на нехватку мест. Он также сказал, что мать с ребенком ночью сидели на крыльце больницы и ждали, пока их заберут родственники.

Фото с сайта gubernator74.ru

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