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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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Аренду двухкомнатной квартиры в Челябинской области назвали самой дешевой в стране
14.03.2019 г. 16:23
Фото с сайта minstroy74.ru
Эксперты Avito проанализировали рынок долгосрочной аренды жилья в России.
Наиболее популярным вариантом остаются однокомнатные квартиры. Их доля в статистике запросов по Челябинску — порядка 70%. Двушки занимают около четверти рынка, жилье с тремя и более комнатами составляет чуть более 5%.
По средней стоимости аренды жилья Челябинская область в числе лидеров дешевизны. Однокомнатные квартиры, по данным Avito, в среднем стоят 8,6 тыс. рублей в месяц, а двушки — менее 11 тыс. рублей, что является самым низким показателем в России. За исключением двух столиц, самое дорогое арендное жилье — в Крыму и Тюменской области, а доступнее всего снять квартиру в Алтайском крае.
Фото с сайта minstroy74.ru
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