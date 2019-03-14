Аренду двухкомнатной квартиры в Челябинской области назвали самой дешевой в стране

Фото с сайта minstroy74.ru

Эксперты Avito проанализировали рынок долгосрочной аренды жилья в России.

Наиболее популярным вариантом остаются однокомнатные квартиры. Их доля в статистике запросов по Челябинску — порядка 70%. Двушки занимают около четверти рынка, жилье с тремя и более комнатами составляет чуть более 5%.

По средней стоимости аренды жилья Челябинская область в числе лидеров дешевизны. Однокомнатные квартиры, по данным Avito, в среднем стоят 8,6 тыс. рублей в месяц, а двушки — менее 11 тыс. рублей, что является самым низким показателем в России. За исключением двух столиц, самое дорогое арендное жилье — в Крыму и Тюменской области, а доступнее всего снять квартиру в Алтайском крае.

Фото с сайта minstroy74.ru



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