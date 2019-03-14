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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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На выходных на Южном Урале ожидается похолодание до -20 градусов
14.03.2019 г. 16:20
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Синоптики обещают понижение температуры в Челябинской области.
Похолодание ожидается в ночь на субботу, 15 марта. Столбики термометров опустятся до 10-15 градусов мороза, а в горных районах — до -20. Днем будет от 0 до -5. На дорогах ожидается гололедица, осадков не прогнозируют.
По данным челябинского гидрометцентра, в воскресенье на Южном Урале будет переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается -13-18, днем местами потеплеет до +2.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
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