На выходных на Южном Урале ожидается похолодание до -20 градусов

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Синоптики обещают понижение температуры в Челябинской области.

Похолодание ожидается в ночь на субботу, 15 марта. Столбики термометров опустятся до 10-15 градусов мороза, а в горных районах — до -20. Днем будет от 0 до -5. На дорогах ожидается гололедица, осадков не прогнозируют.

По данным челябинского гидрометцентра, в воскресенье на Южном Урале будет переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается -13-18, днем местами потеплеет до +2.

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Все новости за 14.03.2019 г.»