Магнитогорск и Сатку назвали лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности в Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский наградил лидеров рейтинга городов и районов Челябинской области по инвестиционной привлекательности.

Отбор проходил в трех категориях по итоговым показателям за 2018 год. Среди крупных городов наиболее перспективным в плане инвестиций назвали Магнитогорск. Самым привлекательным для бизнеса из малых городов стала Сатка. В районном масштабе лидером признали Брединский район.

Губернатор Борис Дубровский на награждении глав муниципальных образований отметил высокую важность участия территорий в улучшении инвестиционного климата региона. «Важно, чтобы руководители городов и районов понимали, что именно они в ответе за социально-экономическое развитие, и активнее взаимодействовали с инвесторами. Вместе мы должны выстроить работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, с тем, чтобы вовлекать все больше людей в эту сферу», — подчеркнул глава региона.

Каждой из трех территорий присудили премию в размере 2 млн рублей. Эти деньги предназначены для повышения привлекательности города или района для бизнеса. Их можно направить на развитие инфраструктуры и инвестпроектов, участие в отраслевых выставках и форумах и развитие малого и среднего предпринимательства.

Фото с сайта gubernator74.ru

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