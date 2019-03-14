Врачи троицкой больницы отказали в госпитализации ребенку, которого ночью привезли из соседнего поселка

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

В детской больнице Троицка отказались ночью принять ребенка из соседнего поселка.

Трехлетнюю девочку с признаками отравления привезли на скорой помощи в Троицк из поселка Берлин в 35 километрах от города. Как рассказал дед ребенка, в детской больнице отказались принять больную, сославшись на нехватку мест.

«Моя дочь с большим трудом уговорила поставить внучке укол. Врачи отказывались, говорили, что им придется отчитываться за это и укол должна была ставить скорая помощь. В итоге дочь с больной внучкой ночью сидели на крыльце больницы и ждали, пока я не приеду и не заберу их. Сейчас ребенок лечится дома», — приводит слова мужчины Znak.com.

В минздраве области подчеркнули, что в курсе данной ситуации. «Мы запросили информацию из больницы и записи с камер видеонаблюдения. По результатам анализа будут приняты административные решения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

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