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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Врачи троицкой больницы отказали в госпитализации ребенку, которого ночью привезли из соседнего поселка
14.03.2019 г. 12:58
В детской больнице Троицка отказались ночью принять ребенка из соседнего поселка.
Трехлетнюю девочку с признаками отравления привезли на скорой помощи в Троицк из поселка Берлин в 35 километрах от города. Как рассказал дед ребенка, в детской больнице отказались принять больную, сославшись на нехватку мест.
«Моя дочь с большим трудом уговорила поставить внучке укол. Врачи отказывались, говорили, что им придется отчитываться за это и укол должна была ставить скорая помощь. В итоге дочь с больной внучкой ночью сидели на крыльце больницы и ждали, пока я не приеду и не заберу их. Сейчас ребенок лечится дома», — приводит слова мужчины Znak.com.
В минздраве области подчеркнули, что в курсе данной ситуации. «Мы запросили информацию из больницы и записи с камер видеонаблюдения. По результатам анализа будут приняты административные решения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
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