На Южном Урале прокуратура уличила регоператора в неверном начислении платы за вывоз мусора

Фото с сайта cheladmin.ru

В Златоусте «Центр коммунального сервиса» выставлял местным жителям неверные счета за вывоз ТКО.

В феврале 2019 года южноуральцы получили квитанции, в которых было указано неверное количество жильцов квартир. Прокуратура провела проверку по данному факту. Ведомство установило, что в управляющей компании отсутствовала информация о количестве проживающих в этих квартирах.

Таким образом, мусорный регоператор вносил в квитанции недостоверные сведения. По итогам проверки директору «ЦКС» внесли представление об устранении нарушения закона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.03.2019 г.»