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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
На Южном Урале прокуратура уличила регоператора в неверном начислении платы за вывоз мусора
14.03.2019 г. 12:54
Фото с сайта cheladmin.ru
В Златоусте «Центр коммунального сервиса» выставлял местным жителям неверные счета за вывоз ТКО.
В феврале 2019 года южноуральцы получили квитанции, в которых было указано неверное количество жильцов квартир. Прокуратура провела проверку по данному факту. Ведомство установило, что в управляющей компании отсутствовала информация о количестве проживающих в этих квартирах.
Таким образом, мусорный регоператор вносил в квитанции недостоверные сведения. По итогам проверки директору «ЦКС» внесли представление об устранении нарушения закона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта cheladmin.ru
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