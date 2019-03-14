В Челябинской области 40% выявленных ВИЧ-инфицированных не обращаются за помощью

Фото с сайта pravmin74.ru

Главный врач областного СПИД-центра Маргарита Радзиховская рассказала о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции на Южном Урале и помощи больным.

Сейчас в Челябинской области количество выявленных случаев ВИЧ-инфекции снижается. На учете в СПИД-центре стоит около 20 тыс. человек. В 2017 году было выявлено около 4,3 тыс. случаев, в 2018-м — на 200 меньше. Число умерших непосредственно от СПИДа за два года уменьшилось более чем в 1,5 раза — с 600 в 2016-м, до 380. Маргарита Радзиховская подчеркнула, что смертность, вызванная осложнениями ВИЧ-инфекции, затрагивает в большинстве случаев тех, кто заразился в начале 2000-х. Тогда вирус распространялся среди наркоманов, длительное время эти люди не получали квалифицированной помощи.

Ключевой проблемой главврач областного СПИД-центра назвала большое количество людей с выявленной ВИЧ-инфекцией, которые не обращаются к специалистам. Таких насчитывается до 40%, приводит данные статистики Маргарита Радзиховская.

«Мы знаем, что есть люди, выявленные еще в прошлые года, и которые к нам в СПИД-центр не пришли, — вот это наша боль. И каждый год таких людей у нас не менее 40%. Они знают, что у них ВИЧ-инфекция, врачи их об этом информируют. К сожалению, несмотря на все усилия врачей-специалистов, мы не видим этих людей», — рассказала Маргарита Радзиховская.

Руководитель СПИД-центра пояснила, что в число таких ВИЧ-инфицированных входят люди, которых ничего не беспокоит, и они обращаются за помощью, когда у них развиваются вторичные заболевания, чаще всего — туберкулез. Однако есть и такие, кто отрицает наличие у себя диагноза. Так, в Еманжелинске семейная пара ВИЧ-диссидентов отказывает врачам в обследовании своей двухлетней дочери. К ситуации подключилась прокуратура, заставлять родителей сдать анализы девочки будут в судебном порядке.

Как отметила Маргарита Радзиховская, лечиться или не лечиться — это выбор пациента, и врачи не могут заставить ВИЧ-инфицированного принять терапию. Она подчеркивает, что чем раньше человек с выявленным вирусом обратится в СПИД-центр, тем скорее его проконсультируют и окажут всестороннюю квалифицированную помощь. Эта работа развернута не только в областном центре, но и в территориях.

«Наших пациентов с ВИЧ принимают обученные инфекционисты в центральных районных больницах, которые присылают нам все анализы, чтобы мы могли следить за развитием болезни. Человек сам решает, где ему удобнее получать помощь», — отметила главврач СПИД-центра.

Она уточнила, что антиретровирусная терапия предоставляется пожизненно и бесплатно. При своевременном приеме препаратов и дисциплинированном подходе к лечению ВИЧ-инфицированные способны жить долгой полноценной жизнью.

Фото с сайта pravmin74.ru

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