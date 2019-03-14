ТРК со вторым «Ашаном» в Челябинске откроется в конце марта

Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru

Стала известна дата открытия ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска.

ТРК «Космос» на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина откроют 29 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе компании «Магазин Магазинов». Общая площадь трехэтажного комплекса составит 32 тыс. квадратных метров. В настоящий момент заполняемость торговых площадей превышает 85%.

В комплексе разместятся семейный парк активного отдыха «Хлоп-топ», супермаркеты «М.Видео», «Детский мир» и «Л’Этуаль». Также в ТРК «Космос» откроется «Ашан-Сити». Его площадь составит 7 тыс. 661 квадратный метр. Ассортимент непродовольственных товаров в «Ашан-Сити» уже, чем в классических гипермаркетах.

Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru



Все новости за 14.03.2019 г.»