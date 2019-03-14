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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
ТРК со вторым «Ашаном» в Челябинске откроется в конце марта
14.03.2019 г. 11:32
Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru
Стала известна дата открытия ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска.
ТРК «Космос» на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина откроют 29 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе компании «Магазин Магазинов». Общая площадь трехэтажного комплекса составит 32 тыс. квадратных метров. В настоящий момент заполняемость торговых площадей превышает 85%.
В комплексе разместятся семейный парк активного отдыха «Хлоп-топ», супермаркеты «М.Видео», «Детский мир» и «Л’Этуаль». Также в ТРК «Космос» откроется «Ашан-Сити». Его площадь составит 7 тыс. 661 квадратный метр. Ассортимент непродовольственных товаров в «Ашан-Сити» уже, чем в классических гипермаркетах.
Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru
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