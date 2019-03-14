На трассе М5 от границы с Башкирией до Челябинска ограничили движение автобусов и фур

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В Челябинской области ограничили движение автобусов и грузовиков на трассе М5.

Ограничение ввели из-за сильного снегопада, метели и гололедицы. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, движение грузовиков и рейсовых автобусов закрыто на участке от границы с Башкирией до Челябинска. Ориентировочно ограничение продлится до 18:00. По данным синоптиков, в отдельных районах области снег будет идти до вечера пятницы, 15 марта.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Все новости за 14.03.2019 г.»