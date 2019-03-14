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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
На трассе М5 от границы с Башкирией до Челябинска ограничили движение автобусов и фур
14.03.2019 г. 11:11
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
В Челябинской области ограничили движение автобусов и грузовиков на трассе М5.
Ограничение ввели из-за сильного снегопада, метели и гололедицы. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, движение грузовиков и рейсовых автобусов закрыто на участке от границы с Башкирией до Челябинска. Ориентировочно ограничение продлится до 18:00. По данным синоптиков, в отдельных районах области снег будет идти до вечера пятницы, 15 марта.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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