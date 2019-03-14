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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Челябинске за ночь выпало более половины месячной нормы осадков
14.03.2019 г. 10:50
Фото с сайта cheladmin.ru
Снег в Челябинске будет идти до утра пятницы, 15 марта.
По данным челябинского гидрометцентра, за прошедшие сутки в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на восемь сантиметров. В Челябинске снег будет идти в четверг весь день и в ночь на пятницу. На дорогах возможна гололедица.
Утром в четверг, 14 марта, снегопад парализовал движение транспорта в Челябинске. Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт аэропорт. Кроме того, на участке трассы М5 от Челябинска до границы с республикой Башкортостан временно ограничено движение большегрузов и рейсовых автобусов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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