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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В мэрии Челябинска сообщили, что техника расчистила от снега более 20 улиц
14.03.2019 г. 10:04
На уборку челябинских улиц от снега вывели семь колонн техники.
По информации пресс-службы городской администрации, колонны техники работают в усиленном режиме с 10 часов утра — чистят улицы, формируют валы и обрабатывают дороги противогололедной смесью. Колоны сопровождают экипажи ГИБДД. Как сообщили в мэрии, по состоянию на 11 часов утра техника расчистила улицы Героев Танкограда, 1-й Пятилетки, Комарова, Новороссийскую, Механическую, Молодогвардейцев, Солнечную, Чичерина, Косарева, Чайковского, Новомеханическую, Куйбышева, Хлебозаводскую, Шоссе Металлургов, Сталеваров, Черкасскую, Доватора, частично — Блюхера и Воровского, а также Уфимский тракт и Комсомольский проспект. Копейское шоссе, развязку КБС-а/д «Меридиан» и Новороссийскую обработали противогололедной смесью.
«При необходимости техника будет проходить маршруты повторно», — уточнили в мэрии.
Сильный снегопад обрушился на Челябинск в ночь на четверг, 14 марта. Утром город встал в пробках, закрылся аэропорт. Прибывающие самолеты перенаправляют в Екатеринбург и Тюмень. По данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, а также вылеты в эти города. Время ожидания составляет от четырех с половиной до 12 часов.
Согласно прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, мокрый снег будет идти в течение всего дня.
Фото с сайта cheladmin.ru
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