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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
На трассе М5 ограничили движение из-за снегопада
14.03.2019 г. 08:46
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Движение на участке трассы М5 от Челябинска до Миасса временно ограничено.
Ограничение движения ввели на участке с 1868-го по 1756-й км из-за снегопада, метели и гололедицы. Оно действует для большегрузов и рейсовых автобусов. Время окончания ограничения движения может быть сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Челябинск из-за снегопада утром в четверг, 14 марта, встал в пробках. В городе произошло около 20 ДТП. Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт аэропорт. Самолеты перенаправляют в Екатеринбург и Тюмень.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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