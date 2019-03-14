Снегопад в Челябинске парализовал движение на дорогах и работу аэропорта

Фото с сайта newizv.ru

В Челябинске из-за сильного снегопада в четверг, 14 марта, возник транспортный коллапс.

Об ухудшении погоды в региональном управлении МЧС предупреждали накануне. Снег шел всю ночь, и большинство дорог наутро оказались непроезжими. В девять часов утра, по информации сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность трафика оценивалась в девять баллов. В данный момент также затруднения прослеживаются на большинстве магистральных улиц, особенно — на проспектах Победы и Свердловском, улицах Труда и Братьев Кашириных. Поток машин практически не движется в районе кольца на АМЗ и съезда с шершневской плотины.

Из-за погодных условий ночью закрыли челябинский аэропорт — по данным онлайн-табло, все вылеты и прибывающие рейсы задерживаются. Согласно прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, мокрый снег будет идти в течение дня.

По данным пресс-службы городской администрации, все коммунальные и дорожные службы привели в режим повышенной готовности еще накануне вечером. Ночью подрядчик вывел на улицы 180 единиц техники. В утренние часы интенсивность работы снизили, однако с 10 утра семь колонн техники в сопровождении экипажей ДПС продолжили усиленную уборку снега, сообщили в мэрии.

Фото с сайта newizv.ru

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