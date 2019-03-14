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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Снегопад в Челябинске парализовал движение на дорогах и работу аэропорта
14.03.2019 г. 08:30
В Челябинске из-за сильного снегопада в четверг, 14 марта, возник транспортный коллапс.
Об ухудшении погоды в региональном управлении МЧС предупреждали накануне. Снег шел всю ночь, и большинство дорог наутро оказались непроезжими. В девять часов утра, по информации сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность трафика оценивалась в девять баллов. В данный момент также затруднения прослеживаются на большинстве магистральных улиц, особенно — на проспектах Победы и Свердловском, улицах Труда и Братьев Кашириных. Поток машин практически не движется в районе кольца на АМЗ и съезда с шершневской плотины.
Из-за погодных условий ночью закрыли челябинский аэропорт — по данным онлайн-табло, все вылеты и прибывающие рейсы задерживаются. Согласно прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, мокрый снег будет идти в течение дня.
По данным пресс-службы городской администрации, все коммунальные и дорожные службы привели в режим повышенной готовности еще накануне вечером. Ночью подрядчик вывел на улицы 180 единиц техники. В утренние часы интенсивность работы снизили, однако с 10 утра семь колонн техники в сопровождении экипажей ДПС продолжили усиленную уборку снега, сообщили в мэрии.
Фото с сайта newizv.ru
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