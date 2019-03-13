В Челябинской области в 2019 году вдвое снизилось количество работников, которым грозит сокращение

В областном управлении по труду и занятости населения озвучили статистику по безработице в начале 2019 года.

В 2018 году в службу занятости обратилось 75 тыс. человек, что на 14% ниже, чем годом ранее. Зарегистрированных безработных за год стало на 20% меньше, сейчас их — 21,5 тыс. Значительно снизилась численность предполагаемых к сокращению работников. В 2018 году их было почти 4 тыс., в начале 2019-го — 2 тыс. человек.

Общий уровень безработицы также снизился: если в 2018 году он достигал 1,5%, то сейчас — 1,1%. Однако, как отметил руководитель областного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, в ряде районов этот показатель выше. Так, в Брединском и Нязепетровском районе безработица достигает 7%.

Все новости за 13.03.2019 г.»