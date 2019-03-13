Челябинск
- 65.589р. - 0.1784
- 74.0237р. - 0.0435
Разбор полетов
Разворот
-
07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Челябинской области в 2019 году вдвое снизилось количество работников, которым грозит сокращение
13.03.2019 г. 16:19
В областном управлении по труду и занятости населения озвучили статистику по безработице в начале 2019 года.
В 2018 году в службу занятости обратилось 75 тыс. человек, что на 14% ниже, чем годом ранее. Зарегистрированных безработных за год стало на 20% меньше, сейчас их — 21,5 тыс. Значительно снизилась численность предполагаемых к сокращению работников. В 2018 году их было почти 4 тыс., в начале 2019-го — 2 тыс. человек.
Общий уровень безработицы также снизился: если в 2018 году он достигал 1,5%, то сейчас — 1,1%. Однако, как отметил руководитель областного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, в ряде районов этот показатель выше. Так, в Брединском и Нязепетровском районе безработица достигает 7%.
Новости на эту тему
- 15.03.2018 г. В Челябинской области до конца года количество безработных снизится до 22,5 тыс. человек
- 09.02.2018 г. Власти обещают рекордное снижение уровня безработицы в Челябинской области
- 09.01.2018 г. В Челябинской области за год количество безработных снизилось на 5,5 тыс. человек
- 29.12.2017 г. В Верхнем Уфалее стал снижаться уровень безработицы
- 15.12.2017 г. На неполный рабочий день перевели более 9,4 тыс. южноуральцев