Правительству региона предложат взять под контроль транспорт Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Власти Челябинска разработают несколько сценариев развития городского транспорта.

Глава Челябинска Владимир Елистратов на встрече с депутатами заявил, что через две недели представит губернатору Борису Дубровскому несколько вариантов развития городского транспорта. По словам мэра, среди сценариев есть появление единого инвестора, а также передача транспортного вопроса в ведение областных властей.

Окончательное решение будет за губернатором, подчеркнул Владимир Елистратов. Мэр считает, что вопрос развития транспорта лучше оставить в ведении города, выделив средства на обновление подвижного состава.

Фото с сайта cheladmin.ru



Все новости за 13.03.2019 г.»