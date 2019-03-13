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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Правительству региона предложат взять под контроль транспорт Челябинска
13.03.2019 г. 16:22
Фото с сайта cheladmin.ru
Власти Челябинска разработают несколько сценариев развития городского транспорта.
Глава Челябинска Владимир Елистратов на встрече с депутатами заявил, что через две недели представит губернатору Борису Дубровскому несколько вариантов развития городского транспорта. По словам мэра, среди сценариев есть появление единого инвестора, а также передача транспортного вопроса в ведение областных властей.
Окончательное решение будет за губернатором, подчеркнул Владимир Елистратов. Мэр считает, что вопрос развития транспорта лучше оставить в ведении города, выделив средства на обновление подвижного состава.
Фото с сайта cheladmin.ru
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