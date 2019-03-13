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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Сенатор Ирина Гехт предложила отдавать бедным еду, подлежащую утилизации
13.03.2019 г. 15:51
В Совете Федерации создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о благотворительной деятельности.
В Совете Федерации прошло совещание, на котором обсуждали регулирование благотворительной деятельности. Мероприятие провела заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике, представитель Челябинской области в верхней палате Ирина Гехт. Она сообщила, что к ней обратились благотворительные фонды. По словам их представителей, в последние годы все меньше предпринимателей жертвуют товары нуждающимся.
«Утилизация товаров экономически выгоднее, чем передача на благотворительность. Это связано с тем, что переданные товары не учитываются в расходах и не списываются, а идут в прибыль предприятия и облагаются налогом», — пояснила Ирина Гехт.
На совещании было предложено поддерживать стремление предпринимателей передавать товары, которые не утратили потребительские свойства, но подлежат утилизации, нуждающимся, добавила она.
«Минсельхоз предложил компромисс, допустим, 2% товаров может быть передано и они не облагаются налогом, но если минфин не устраивает, мы не просим освободить от налогов. Мы говорим о том, чтобы товары, переданные на благотворительность, уходили в расход и на списание. Таким способом мы все равно простимулируем производителей и ритейлеров к передаче товаров, не утративших своих потребительских свойств, нуждающимся людям», — рассказала Ирина Гехт.
По словам Ирины Гехт, была создана рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства. Участники совещания договорились ускорить принятие новой Концепции о благотворительной деятельности.
Фото с сайта council.gov.ru
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