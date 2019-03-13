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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
«В аварийных домах условия были лучше»: челябинцы жалуются на плесень в новостройках, в которые их переселили из ветхого жилья
13.03.2019 г. 14:47
Челябинские общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту заселения людей в некачественное жилье.
Нарушения были обнаружены в ходе совместной проверки активистов челябинского отделения ОНФ и представителей госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Они осмотрели дома, построенные в Калининском и Ленинском районах, а также поселке Новосинеглазово для переселения жильцов ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир челябинцы получили в 2016 году.
За три года эксплуатации некоторые объекты перестали быть пригодными для проживания. Больше всего жалоб поступило от владельцев квартир в доме по улице Агалакова, 45. Там протекает кровля, на стенах комнат появились трещины и плесень, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.
«Люди реально нам жаловались, что в тех аварийных домах, где они жили, условия для проживания были лучше, чем в этом доме. Новый панельный дом. Появилась плесень, вентиляция в квартирах абсолютно не работает, ветер дует в обратную сторону. Мы подносили бумажку к вентиляции, воздух дул в сторону квартиры. В квартирах проживают дети, престарелые люди. Они постоянно болеют и жалуются на здоровье в связи с этим», — рассказал Антон Неверов.
Общественники направили обращение в прокуратуру. «Мы ждем, что застройщика заставят устранить нарушения, провести гарантийный ремонт», — добавил Антон Неверов.
Фото с сайта onf.ru
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