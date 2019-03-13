В Челябинске на продажу выставят имущество бывшего пивзавода «Балтика»

Фото с сайта uvao.ru

Владелец пивоваренной компании «Балтика» решил закрыть региональный склад на Южном Урале и продать производственную площадку.

Информацию о продаже площадки 74.ru сообщил вице-президент по региону Восточная Европа Carlsberg Group Сергей Бабинский. Такое решение, по его словам, было принято в соответствии со стратегическими целями концерна после анализа деятельности производства «Балтики».

Региональный склад пивоваренной компании действовал на площадке бывшего пивзавода, который приостановил работу еще в сентябре 2014 года. 30 апреля 2015-го челябинский филиал был официально закрыт.

Представители компании «Балтика» сообщили изданию, что склад готовой продукции продолжит функционировать в городе в полном объеме. Для этого они планируют арендовать другую площадку. Продажей участков и комплексов зданий займется компания Knight Frank St Petersburg. Имущественный комплекс «Балтики» расположен в Советском районе. Общая площадь зданий и сооружений превышает 60 тыс. квадратных метров.

Фото с сайта uvao.ru

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