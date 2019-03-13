В Снежинске реконструируют школу и построят новый бассейн

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский рассказал о планах по развитию социальных объектов Снежинска.

Во вторник, 12 марта, глава региона посетил закрытый город, где осмотрел детский сад №12, который стал инновационной площадкой РАН, и школу №125, где сейчас идет реконструкция. Борис Дубровский заметил, что домашняя обстановка в этих учебных заведениях поспособствует успехам в образовательном процессе.

«Мы обсуждаем, что нужно сделать для того чтобы все эти помещения были отремонтированы и реконструированы для организации качественного образовательного процесса. Эти два учреждения, школа и детский сад, похожи тем, что здесь особенная такая, домашняя обстановка, традиционная для закрытых городов и это позволяет лидировать в сфере образования, побеждать в олимпиадах, чем отличаются наши наукограды. Приятно, что эта традиция сохраняется», — пояснил губернатор.

На благоустройство Снежинска из областного бюджета направили 15 млн рублей. Эти деньги пойдут не только на ремонт школы, но и на переоснащение ДК «Октябрь», а к концу года в городе собираются открыть обновленную набережную.

Также губернатор Борис Дубровский рассказал о планах по строительству в Снежинске нового бассейна и физкультурного комплекса. С соответствующей просьбой к нему обратились молодые ученые. Глава региона пояснил, что областные власти обсуждали с Росатомом перспективы совместного участия в сооружении объекта. «Город пусть начинает готовить проект и экспертизу. Мы поймем, сколько это будет стоить, и уже предметно будем обсуждать софинансирование с госкорпорацией», — сказал Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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