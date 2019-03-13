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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Борис Дубровский поручил мобилизовать коммунальщиков на уборку снега и наледи с крыш домов
13.03.2019 г. 15:10
Губернатор Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность южноуральцев во время весеннего паводка.
Губернатор в среду, 13 марта, поручил главам городов и районов мобилизовать управляющие компании и коммунальные службы на уборку снега и наледи с крыш домов и во дворах. «В этом году весна наступила рано, наблюдается двухнедельное опережение среднегодовых температурных значений. Необходимо мобилизоваться», — отметил Борис Дубровский. Он напомнил о трагедии в Симе, которая произошла во вторник. Там женщину убило глыбой льда, упавшей с крыши. Глава региона потребовал не допускать подобных происшествий.
Замгубернатора Олег Климов сообщил, что в марте в области ожидается теплая погода с большим количеством осадков. Осложнение весенней паводковой обстановки возможно в 31 населенном пункте. На случай подтопления подготовлены пункты временного размещения.
«Необходимо уточнить списки граждан, нуждающихся в помощи при проведении эвакуационных мероприятий. Наша общая главная задача — обеспечить безопасность южноуральцев во время паводка», — подчеркнул губернатор. По поручению Бориса Дубровского в период половодья группировка спасателей будет усилена. Безопасность будут обеспечивать свыше 10 тыс. специалистов и более 2 тыс. единиц техники.
Фото с сайта cheladmin.ru
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