Борис Дубровский поручил мобилизовать коммунальщиков на уборку снега и наледи с крыш домов

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность южноуральцев во время весеннего паводка.

Губернатор в среду, 13 марта, поручил главам городов и районов мобилизовать управляющие компании и коммунальные службы на уборку снега и наледи с крыш домов и во дворах. «В этом году весна наступила рано, наблюдается двухнедельное опережение среднегодовых температурных значений. Необходимо мобилизоваться», — отметил Борис Дубровский. Он напомнил о трагедии в Симе, которая произошла во вторник. Там женщину убило глыбой льда, упавшей с крыши. Глава региона потребовал не допускать подобных происшествий.

Замгубернатора Олег Климов сообщил, что в марте в области ожидается теплая погода с большим количеством осадков. Осложнение весенней паводковой обстановки возможно в 31 населенном пункте. На случай подтопления подготовлены пункты временного размещения.

«Необходимо уточнить списки граждан, нуждающихся в помощи при проведении эвакуационных мероприятий. Наша общая главная задача — обеспечить безопасность южноуральцев во время паводка», — подчеркнул губернатор. По поручению Бориса Дубровского в период половодья группировка спасателей будет усилена. Безопасность будут обеспечивать свыше 10 тыс. специалистов и более 2 тыс. единиц техники.

Фото с сайта cheladmin.ru

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