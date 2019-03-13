Борис Дубровский поручил донести информацию о переходе на цифровое телевидение до каждого южноуральца

Фото с сайта pixabay.com

Челябинская область готовится к переходу аналогового телевещания на цифровое.

Регион полностью перейдет на цифровое телевещание в июне 2019 года. В среду, 13 марта, губернатор Борис Дубровский напомнил руководителям районов и городов области об отключении аналогового телевидения. «3 июня состоится отключение аналогового телевидения, остается буквально два с половиной месяца. Необходимо обеспечить информирование южноуральцев, для того чтобы у людей не возникло затруднений при подключении к цифровому эфирному телевещанию», — поставил задачу Борис Дубровский.

Цифровое телевидение превосходит аналоговое по качеству изображения. Кроме того, оно более устойчиво к помехам. Для приема сигнала цифрового телевидения необходимо иметь приемную антенну и приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2. С вопросами по поводу настройки оборудования можно обратиться в местные администрации.

По решению Бориса Дубровского льготные категории населения могут возместить затраты на приобретение антенн и приставок. За субсидией южноуральцам необходимо обращаться с заявлениями в управления соцзащиты по месту жительства. Также глава региона поручил уделить особое внимание жителям 142 населенных пунктов, которые остались вне зоны цифрового сигнала. Будет организован сбор заявок на приобретение спутникового оборудования на льготных условиях.

Фото с сайта pixabay.com

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