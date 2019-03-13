В Еманжелинске прокуратура хочет обязать ВИЧ-инфицированных родителей сдать ребенка на обследование

Фото с сайта pixabay.com

Еманжелинская прокуратура через суд добивается защиты прав ребенка ВИЧ-инфицированных родителей.

Двухлетнюю девочку еще не обследовали на наличие вируса в крови, врачам неизвестен ее иммунный статус. Оба ее родителя инфицированы ВИЧ, они не дают медработникам проверить здоровье дочери. Прокуратура завела на них административное дело, принудить родителей сдать анализы девочки будут добиваться в судебном порядке.

Руководитель областного СПИД-центра Маргарита Радзиховская подчеркнула, что подобные случаи — не редкость. Пациента невозможно заставить проходить лечение, из-за этого некоторые ВИЧ-инфицированные либо не обращаются за помощью, либо делают это на поздней стадии, пояснила главврач корреспонденту «Челябинского эха».

«Если врач назначает лечение, то это право человека — принимать его или не принимать. Это право выбора пациента, и даже если мы выпишем ему рецепт и выдадим препарат, встает проблема, что они могут его не принимать и не выполнять рекомендации врача. Почему — непонятно, может, из-за неприятия диагноза. И такие люди приходят к нам в СПИД-центр, когда у них развиваются вторичные заболевания, когда им становится плохо», — прокомментировала Маргарита Радзиховская.

Маргарита Радзиховская отметила, что все ВИЧ-инфицированные, обратившиеся в СПИД-центр, своевременно получают квалифицированную помощь и бесплатное пожизненное лечение. Антиретровирусная терапия позволяет таким больным жить долгой полноценной жизнью, уточнила она.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.03.2019 г.»