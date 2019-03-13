- 65.589р. - 0.1784
- 74.0237р. - 0.0435
-
07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Еманжелинске прокуратура хочет обязать ВИЧ-инфицированных родителей сдать ребенка на обследование
13.03.2019 г. 12:30
Еманжелинская прокуратура через суд добивается защиты прав ребенка ВИЧ-инфицированных родителей.
Двухлетнюю девочку еще не обследовали на наличие вируса в крови, врачам неизвестен ее иммунный статус. Оба ее родителя инфицированы ВИЧ, они не дают медработникам проверить здоровье дочери. Прокуратура завела на них административное дело, принудить родителей сдать анализы девочки будут добиваться в судебном порядке.
Руководитель областного СПИД-центра Маргарита Радзиховская подчеркнула, что подобные случаи — не редкость. Пациента невозможно заставить проходить лечение, из-за этого некоторые ВИЧ-инфицированные либо не обращаются за помощью, либо делают это на поздней стадии, пояснила главврач корреспонденту «Челябинского эха».
«Если врач назначает лечение, то это право человека — принимать его или не принимать. Это право выбора пациента, и даже если мы выпишем ему рецепт и выдадим препарат, встает проблема, что они могут его не принимать и не выполнять рекомендации врача. Почему — непонятно, может, из-за неприятия диагноза. И такие люди приходят к нам в СПИД-центр, когда у них развиваются вторичные заболевания, когда им становится плохо», — прокомментировала Маргарита Радзиховская.
Маргарита Радзиховская отметила, что все ВИЧ-инфицированные, обратившиеся в СПИД-центр, своевременно получают квалифицированную помощь и бесплатное пожизненное лечение. Антиретровирусная терапия позволяет таким больным жить долгой полноценной жизнью, уточнила она.
Фото с сайта pixabay.com
- 14.03.2019 г. В Челябинской области 40% выявленных ВИЧ-инфицированных не обращаются за помощью
- 19.02.2019 г. Челябинцы жалуются на рассыпанные на детских площадках медицинские отходы СПИД-центра
- 13.02.2019 г. В День всех влюбленных челябинцам будут раздавать презервативы
- 29.11.2018 г. В Челябинске открылось новое отделение областного Центра СПИДа
- 03.09.2018 г. Более 2 тыс. южноуральцев сдали тест на ВИЧ за три дня