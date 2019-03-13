Ямы на дорогах Челябинска будут отслеживать с помощью системы «Умный город»

Фото с сайта cheladmin.ru

Минстрой России одобрил заявку Челябинска на включение в перечень пилотных городов проекта «Умный город».

О включении Челябинска в список пилотных городов сообщил директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков. В дорожной карте по реализации проекта до 2024 года указаны около 90 мероприятий. Ряд умных технологий уже внедрены в городе, заявил Олег Извеков. Так, проект «Умный свет» впервые в России был введен именно в челябинской школе.

Также недавно завершились работы по модернизации освещения во дворце спорта «Юность». Теперь оно полностью соответствует стандартам КХЛ. К 2025 году в Челябинске планируют внедрить несколько умных технологий, среди которых — система мониторинга состояния дорожного полотна, соообщил Олег Извеков.

«Если все пойдет, как мы сейчас задумали, Челябинск будет городом, где все решения муниципалитета будут приниматься нажатием одной кнопки на основании объективных больших данных. Мы к 2025 году, как минимум по 70% домохозяйств, будем иметь сводный энергобаланс, начиная от поставки ресурсов и до энергопотребления. Мы будем иметь мониторинг состояния дорожного полотна. Система будет сигнализировать о том, что там-то появилась такая-то яма. Город точно станет светлее. Плюс к этому в дорожной карте серьезно прописана составляющая контроля работы дорожно-коммунальных служб, когда мы точно будем понимать удаленно, как отработала снегоуборочная техника, убрала ли она снег или просто проезжала», — рассказал о планах по реализации проекта в Челябинске Олег Извеков.

По словам Олега Извекова, в ближайшее время рассматривается возможность реализации проекта «Умная и безопасная остановка». Это будут современные антивандальные теплые комплексы, оснащенные системой видеонаблюдения. «Также остановки оборудуют связью с системой 112, кнопкой вызова такси, Wi-Fi и зарядками дла телефона», — добавил Олег Извеков. Такой проект планируют внедрить во многих городах-миллионниках, в том числе и в Челябинске.

Фото с сайта cheladmin.ru

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