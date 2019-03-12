Ледяные водопады и картонный стакан, который не горит в огне. В прошедший выходной мы видели чудеса

Главный редактор «Челябинского эха» Галина Лепина в компании еще нескольких туристов и в сопровождении известного в Челябинске краеведа Федора Жижилева исследовала коелгинский мраморный карьер, известный на всю Россию.

Расстояние от Челябинска до села Коелга составляет около 90 километров. Время в пути заняло чуть больше часа.





— Я много раз бывала в Коелге и знала, что там находится крупнейшее в России месторождение белого мрамора, но не знала, как туда подъехать на автомобиле. Краевед, а по совместительству давний друг нашей редакции, Федор Жижилев не раз водил туда группы туристов и с радостью согласился показать это «белое царство» нам, — поделилась Галина Лепина.

В самой Коелге много чего сделано из мрамора или облицовано им. В соседних деревнях похожая картина. А самые известные объекты, где применялся коелгинский мрамор, — это храм Христа Спасителя, здания минобороны, правительства России, Государственный Кремлевский дворец.

— Федор Жижилев рассказал нам, что мрамор — это горная порода, которая состоит из одного вещества – кальцита. А также объяснил, что за «норы» возникают в мраморе, — продолжает Галина Лепина.

Карьер в Коелге разрабатывают с 1925 года. Известно, что мрамор залегает в этих местах на глубине до 130 метров.

После посещения карьера туристы и краевед устроили пикник в лесу, во время которого провели эксперимент. Они поспорили друг с другом, закипит ли вода на газовой горелке, налитая в картонный стакан. И вот что из этого получилось.

Видео: Федор Жижилев

Поездка на мраморный карьер в Коелгу — не единственная, которую с Федором Жижилевым совершали сотрудники нашей редакции. В 2017 году мы ездили в пещеры, которые расположены в Увельском районе, а в 2018-м — посещали «русскую Бразилию» в Пласте. Теперь мы знаем, что за потрясающими впечатлениями вовсе не обязательно всегда уезжать куда подальше. Есть в нашей области немало уникальных, живописных мест с богатой историей. Самое главное — знать о них, брать с собой опытных проводников и соблюдать технику безопасности.

Фото: Галина Лепина

Видео: Галина Лепина, Федор Жижилев

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