Что получит Челябинск после саммита ШОС? Мнения

Фото с сайта congress-74.ru

Челябинские бизнесмены и архитектор поделились мнениями о развитии города после саммита ШОС.

К саммитам в городе будут построены новые здания, например, гостиницы, президентские поселки, конгресс-холл. После мероприятия часть объектов переоборудуют. Это положительно скажется на развитии городской инфраструктуры, считает председатель правления ЧРО «Союза архитекторов России» Сергей Якобюк. В разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» он подчеркнул, что любые инвестиции — это плюс.

«Любые инвестиции, которые будут в Челябинске для строительства новых объектов, которые будут перепрофилированы в объекты общественного назначения, в любом случае плюс. Строится запасной конгресс-центр на Труда, правда он начинает закрывать входную группу стадиона «Центральный». Одно делаем — другое страдает. Строятся гостиницы, поселки для размещения делегаций, которые потом пойдут на продажу, то есть это развитие жилой и гостиничной инфраструктуры города», — поделился мнением о наследии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске Сергей Якобюк.

Однако, по словам Якобюка, деньги могли бы пойти и на другие цели. Например, его смущает состояние реки Миасс и набережной в центре города.

Президент Уральского экономического союза Олег Витковский в интервью «Деловому кварталу» посетовал на то, что Челябинск не получит от саммитов ничего, кроме новых зданий. По его словам, сегодня в России города поднимают искусственно, власти страны анонсируют масштабное мероприятие и вкладывают миллиарды в место его проведения. «Зачастую, когда финансирование иссякает, на долгие годы наступает настоящий упадок», — цитирует Витковского издание.

Управляющий партнер DevelopmentPRO Вахтанг Чикаберидзе уверен, что главный вопрос — это как будут использоваться построенные к саммитам объекты после мероприятия. «Станут они средоточием жизни города или останутся мишенью для насмешек и сожалением о бездарно потраченных деньгах», — приводит его слова журнал.

По мнению коммерческого директора бизнес-центра Greenplex Дмитрия Агапкина, конгресс-холл на берегу Миасса станет знаковым сооружением для Челябинска. Однако его строительство никак не повлияет на рынок коммерческой недвижимости, уверен он. Агапкин подчеркнул, что треть, а то и половина помещений, скорее всего, уйдут правительству области. «Все остальное по меркам Челябинска — просто пшик. Те 4-5 тыс. кв. м, которые будут выброшены на рынок, совершенно безболезненно рассосутся в течение года и не особо повлияют на расклад сил», — полагает он.

Фото с сайта congress-74.ru

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