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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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В Челябинской области женщину убило глыбой льда, упавшей с крыши
12.03.2019 г. 15:03
Фото с сайта www.4vsar.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти женщины из-за упавшего с крыши куска льда.
Инцидент произошел днем во вторник, 12 марта. Возле одного из жилых домов в Симе обнаружили тело местной жительницы. По предварительным данным, на нее с крыши упала глыба льда.
Сейчас идет судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Действиям коммунальщиков, которые обслуживали дом, дадут уголовно-правовую оценку, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта www.4vsar.ru
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