В Челябинской области женщину убило глыбой льда, упавшей с крыши

Фото с сайта www.4vsar.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины из-за упавшего с крыши куска льда.

Инцидент произошел днем во вторник, 12 марта. Возле одного из жилых домов в Симе обнаружили тело местной жительницы. По предварительным данным, на нее с крыши упала глыба льда.

Сейчас идет судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Действиям коммунальщиков, которые обслуживали дом, дадут уголовно-правовую оценку, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта www.4vsar.ru



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