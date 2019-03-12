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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
На отремонтированных в 2018 году улицах Братьев Кашириных и Воровского снова будут убирать ямы
12.03.2019 г. 14:30
Дорожные службы в Челябинске подготовились к ямочному ремонту.
Работы в первую очередь пройдут на аварийных участках, сейчас дорожники выявляют их в ходе объездов. В нормативное состояние приведут колодцы на дорогах. Это затронет и улицы, где в 2018 году уже ремонтировали проезжую часть, среди них — Братьев Кашириных и Воровского.
В компании «Южуралмост» подчеркивают, что при ямочном ремонте в Челябинске используют литую асфальтобетонную смесь. Это наиболее надежный метод, при котором разрушение покрытия возможно остановить на начальной стадии. Смесь доставляют на место работ в горячем виде. В пресс-службе мэрии уточнили, что ямочный ремонт стартует только после установления постоянных плюсовых температур и высыхания проезжей части.
Фото с сайта cheladmin.ru
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