На отремонтированных в 2018 году улицах Братьев Кашириных и Воровского снова будут убирать ямы

Фото с сайта cheladmin.ru

Дорожные службы в Челябинске подготовились к ямочному ремонту.

Работы в первую очередь пройдут на аварийных участках, сейчас дорожники выявляют их в ходе объездов. В нормативное состояние приведут колодцы на дорогах. Это затронет и улицы, где в 2018 году уже ремонтировали проезжую часть, среди них — Братьев Кашириных и Воровского.

В компании «Южуралмост» подчеркивают, что при ямочном ремонте в Челябинске используют литую асфальтобетонную смесь. Это наиболее надежный метод, при котором разрушение покрытия возможно остановить на начальной стадии. Смесь доставляют на место работ в горячем виде. В пресс-службе мэрии уточнили, что ямочный ремонт стартует только после установления постоянных плюсовых температур и высыхания проезжей части.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 12.03.2019 г.»