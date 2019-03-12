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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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МУП «ЧКТС» оштрафовали на 300 тыс. рублей за завышенные счета за тепло
12.03.2019 г. 14:27
Челябинское УФАС оштрафовало МУП «ЧКТС» за злоупотребление доминирующим положением при выставлении счетов на оплату тепловой энергии.
В ведомстве установили, что предприятие в 2016 и 2017 году выставляло людям, проживающим по договору найма в квартирах РЖД, неверные счета за оплату тепловой энергии. Организация «ЧКТС» применяла к жильцам тариф для юридических лиц.
Челябинское УФАС признало это нарушением закона о защите конкуренции. В настоящее время жильцы получают квитанции с верным тарифом. Предприятие оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
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