МУП «ЧКТС» оштрафовали на 300 тыс. рублей за завышенные счета за тепло

Челябинское УФАС оштрафовало МУП «ЧКТС» за злоупотребление доминирующим положением при выставлении счетов на оплату тепловой энергии.

В ведомстве установили, что предприятие в 2016 и 2017 году выставляло людям, проживающим по договору найма в квартирах РЖД, неверные счета за оплату тепловой энергии. Организация «ЧКТС» применяла к жильцам тариф для юридических лиц.

Челябинское УФАС признало это нарушением закона о защите конкуренции. В настоящее время жильцы получают квитанции с верным тарифом. Предприятие оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Все новости за 12.03.2019 г.»