Челябинск вошел в пятерку российских городов с самыми дешевыми услугами в сфере красоты

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты посчитали, сколько денег нужно жительнице Челябинска, чтобы быть красивой.

Исследование провели специалисты Avito. На полный набор услуг в сфере красоты челябинке необходимо 4 тыс. 200 рублей. В него входят маникюр, педикюр, косметология и эпиляция, макияж, поход к парикмахеру и СПА-процедуры. Столько же набор стоил и в 2018 году.

Более половины спроса приходится на услуги маникюра и педикюра. Последнее место по популярности занимают СПА-процедуры — 7%. Челябинск находится на пятом месте в списке российских городов по доступности услуг красоты. Лидирует Тольятти. Там комплекс стоит 3 тыс. 700 рублей. Больше всего придется заплатить жительницам Москвы — 8 тыс. 700 рублей.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 12.03.2019 г.»