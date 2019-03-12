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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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Челябинск вошел в пятерку российских городов с самыми дешевыми услугами в сфере красоты
12.03.2019 г. 14:25
Фото с сайта pixabay.com
Эксперты посчитали, сколько денег нужно жительнице Челябинска, чтобы быть красивой.
Исследование провели специалисты Avito. На полный набор услуг в сфере красоты челябинке необходимо 4 тыс. 200 рублей. В него входят маникюр, педикюр, косметология и эпиляция, макияж, поход к парикмахеру и СПА-процедуры. Столько же набор стоил и в 2018 году.
Более половины спроса приходится на услуги маникюра и педикюра. Последнее место по популярности занимают СПА-процедуры — 7%. Челябинск находится на пятом месте в списке российских городов по доступности услуг красоты. Лидирует Тольятти. Там комплекс стоит 3 тыс. 700 рублей. Больше всего придется заплатить жительницам Москвы — 8 тыс. 700 рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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