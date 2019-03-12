На Южном Урале ожидают усиление ветра и гололедицу на дорогах

Фото с сайта penzasmi.ru

МЧС объявило экстренное предупреждение в Челябинской области из-за ухудшения погоды.

По данным челябинского гидрометцентра, в среду, 13 марта, по области ожидаются облачная погода и мокрый снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. Температура воздуха в ночные часы до -5, днем потеплеет до пяти градусов выше нуля.

В региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение. В ведомстве прогнозируют увеличение количества ДТП и заторов на дорогах, аварий на энергосистемах из-за обрыва проводов. Местным властям и экстренным службам рекомендовали привести силы в режим повышенной готовности. Южноуральцев просят при сильном ветре избегать деревьев, ЛЭП и рекламных конструкций, а также быть внимательными при переходе проезжей части.

Фото с сайта penzasmi.ru



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