Областной суд рассмотрит дело об аннулировании результатов конкурса по выбору мэра Челябинска

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

Челябинский облсуд назначил дату рассмотрения иска местного отделения партии «Яблоко» к городской думе.

Рассмотрение дела назначено на 21 марта, слушание начнется в 16:00. «Яблоко» требует признать недействительными решения гордумы относительно прошедшего конкурса по выборам мэра Челябинска. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков, у него не было сомнений в том, что суд примет иск. Однако, по его словам, рассмотрением в первой инстанции дело не ограничится.

«Если быть реалистами, то обычно такие дела не заканчиваются первой инстанцией и все основное происходит в Верховном суде. Понятно, что тут ни одна из сторон — ни мы, ни городская дума — не будет удовлетворена исходом дела и одной инстанцией точно не обойдется. Конечно, надеемся, что суд все-таки с нами согласится и мы уже в первой инстанции добьемся положительного ответа суда о признании недействительными той части положений, которые мы обжалуем в порядке проведения конкурса», — прокомментировал Ярослав Щербаков.

В числе претензий партии «Яблоко» к конкурсной процедуре — отсутствие четких критериев оценки претендентов. Также заявители обратили внимание на неверную дату, которая значится в решении гордумы — там указано, что избранный глава приступает к исполнению обязанностей 29 февраля 2019 года.

Фото: Ярослав Щербаков

Главу Челябинска выбрали депутаты городской думы 26 февраля. Пост занял Владимир Елистратов, который до этого работал в статусе врио. В конкурсе также участвовал Ярослав Щербаков, однако он не прошел процедуру отбора кандидатов.

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

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